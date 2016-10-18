Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 25,66 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 19 жовтня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2566,3049 (18 жовтня – 2578,3191)

100 EUR – 2821,1390 (18 жовтня – 2834,6040)

10 RUR – 4,0806 (18 жовтня – 4,0828)

Читайте такожНБУ проти прийняття законопроекту щодо обмеження його незалежності

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,61/25,65 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,1250/28,1690 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4070/0,4080 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,6630 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 558 угод на суму 508,13 мільйона доларів.