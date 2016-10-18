Нацбанк оновив методологію розрахунку офіційного курсу гривні

Згідно з повідомленням Нацбанку, зміни передбачені постановою Правління НБУ №391 від 13 жовтня 2016 року "Про внесення змін у деякі нормативно-правові акти Національного банку України".

По-перше, Національний банк удосконалює методологію розрахунку офіційного курсу гривні до долара США, на основі якого розраховується офіційний курс гривні до інших іноземних валют. Досі офіційний курс розраховувався як середньозважений курс продавців і покупців, що склався за даними Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України. Тепер же розрахунок включатиме тільки угоди між банками, а також між банками і НБУ. По-друге, Нацбанк оновить списки валют для щоденного і щомісячного встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют з урахуванням зміни структури зовнішньої торгівлі України в останні роки і коригування Класифікатора іноземних валют та банківських металів у квітні цього року.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк анонсував подальше пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку, установлених протягом 2014-2015 років для стабілізації курсу національної валюти.

Історичний мінімум курсу української гривні по відношенню до долара США, досягнутий в лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол.

У вівторок, 18 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,61/25,65 грн/дол.