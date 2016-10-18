Світовий банк схвалив виділення Україні $500 мільйонів кредиту на закупівлю газу

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook міністр фінансів України Олександр Данилюк.

«Вітаю сьогоднішнє рішення правління Світового банку надати гарантії «Нафтогазу» (НАК «Нафтогаз України» - УНІАН) на кредит розміром 500 млн дол. на купівлю газу, - написав Данилюк. - Це дозволить спокійно пройти опалювальний сезон. Разом із колегами з «Нафтогазу» кілька місяців працювали над цим проектом. Також активно обговорювали це питання з керівництвом Світового банку під час мого візиту до Вашингтона минулого тижня. Тепер українські будинки будуть повністю забезпечені теплом взимку».

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Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори зі Світовим банком про надання нашій країні кредитних ресурсів для закупівлі газу навесні поточного року. На початок літа основний етап переговорів був завершений, однак рішення про виділення гарантій було прив'язане до результативності роботи Києва з Міжнародним валютним фондом. У середині вересня Фонд після більш ніж річної паузи відновив кредитування економіки України та виділив третій кредитний транш у розмірі 1 млрд дол. за чотирирічною програмою EFF, схваленою в березні 2015 року.

Слідом стало відомо, що засідання Ради директорів Світового банку по Україні відбудеться 18 жовтня.