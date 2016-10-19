Нацбанк затвердив порядок застосування санкцій до банків за порушення закону про фінансову реструктуризацію
Національний банк України затвердив порядок застосування санкцій до банків за порушення вимог закону "Про фінансову реструктуризацію".
Відповідний порядок затверджено постановою правління регулятора №392 від 13 жовтня 2016 року.
Згідно з документом, пропозицію про застосування санкцій до банків можуть бути подані боржником або створеними в рамках виконання закону наглядовою радою, секретаріатом або арбітражним комітетом. Пропозиція повинна супроводжуватися описом порушення, а також копіями підтверджуючих документів.
Остаточне рішення про застосування санкцій приймає комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем.
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Нацбанк буде приймати рішення про застосування санкцій протягом 30 календарних днів з дня отримання повного пакета документів від ініціатора.
Банк протягом п'яти робочих днів з дня сплати штрафу зобов'язаний письмово повідомити про це НБУ, а також надати копію документа, що підтверджує платіж.
У разі ненадання банком підтвердження про сплату штрафу НБУ буде звертатися в суд з позовом про стягнення з банку відповідної суми.
Як повідомляв УНІАН, у червні 2016 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про фінансову реструктуризацію", який був розроблений Міністерством фінансів разом з Національним банком України, Незалежною асоціацією банків України, Європейським банком реконструкції та розвитку і Всесвітнім банком.
Цей документ був розроблений для подолання наслідків кризи в Україні та сприятиме економічному зростанню в країні завдяки механізмам добровільного позасудового врегулювання проблемних боргів працюючих підприємств перед банками, передбаченого в меморандумі з Міжнародним валютним фондом.
Експерти оцінюють загальну суму заборгованості компаній, які потраплять під дію запропонованого в законі механізму, приблизно в 200 млрд грн.