Нацбанк затвердив порядок застосування санкцій до банків за порушення закону про фінансову реструктуризацію

Відповідний порядок затверджено постановою правління регулятора №392 від 13 жовтня 2016 року.

Згідно з документом, пропозицію про застосування санкцій до банків можуть бути подані боржником або створеними в рамках виконання закону наглядовою радою, секретаріатом або арбітражним комітетом. Пропозиція повинна супроводжуватися описом порушення, а також копіями підтверджуючих документів.

Остаточне рішення про застосування санкцій приймає комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем.

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Нацбанк буде приймати рішення про застосування санкцій протягом 30 календарних днів з дня отримання повного пакета документів від ініціатора.

Банк протягом п'яти робочих днів з дня сплати штрафу зобов'язаний письмово повідомити про це НБУ, а також надати копію документа, що підтверджує платіж.

У разі ненадання банком підтвердження про сплату штрафу НБУ буде звертатися в суд з позовом про стягнення з банку відповідної суми.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2016 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про фінансову реструктуризацію", який був розроблений Міністерством фінансів разом з Національним банком України, Незалежною асоціацією банків України, Європейським банком реконструкції та розвитку і Всесвітнім банком.

Цей документ був розроблений для подолання наслідків кризи в Україні та сприятиме економічному зростанню в країні завдяки механізмам добровільного позасудового врегулювання проблемних боргів працюючих підприємств перед банками, передбаченого в меморандумі з Міжнародним валютним фондом.

Експерти оцінюють загальну суму заборгованості компаній, які потраплять під дію запропонованого в законі механізму, приблизно в 200 млрд грн.