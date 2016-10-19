НБУ зобов'язав банки припинити співпрацю з платіжними системами Росії

Національний банк України зобов'язав банки та небанківські установи припинити надання послуг міжнародних платіжних систем, створених резидентами Російської Федерації, завершити взаєморозрахунки за здійсненими операціями і повернути в Національний банк України свідоцтва про реєстрацію участі в міжнародних платіжних системах.

Як повідомляється на сайті НБУ, відповідне рішення прийнято на підставі указу президента України від 17 жовтня, яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Нацбанк нагадав, що в рамках цього рішення санкції застосовуються строком на 1 рік до платіжним організаціям міжнародних платіжних систем, створених резидентами Російської Федерації. У тому числі заборонено узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародних платіжних систем Anelik, Blizko, "Колібрі" (раніше – "Бліц"), "Юністрім". Також заборонена діяльність на території України компаніям "Платіжний центр" – платіжної організації міжнародної платіжної системи "Золота Корона" та "Лідер" – платіжної організації системи "Лідер".

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Крім цього, скасовується реєстрація договорів резидентів України про участь у міжнародних платіжних системах Anelik, Blizko, "Колібрі", "Юністрім", "Золота Корона", "Лідер".

Нацбанк пропонує ознайомитися з переліком внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, які мають право працювати в Україні, на своєму сайті у розділі "Платіжні системи і розрахунки".

Як повідомляв УНІАН, Україна в пакет санкцій проти Російської Федерації заборонила діяльність російських платіжних систем на території України. Відповідний указ, підписаний 17 жовтня президентом Петром Порошенком, про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" опублікований на сайті президента.