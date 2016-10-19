НБУ зобов'язав банки припинити співпрацю з платіжними системами Росії
Українські банки мають припинити співпрацю з платіжними системами РФ "Золота Корона", "Колібрі", "Міжнародні грошові перекази Лідер", "Юністрім", Anelik та Blizko.
Національний банк України зобов'язав банки та небанківські установи припинити надання послуг міжнародних платіжних систем, створених резидентами Російської Федерації, завершити взаєморозрахунки за здійсненими операціями і повернути в Національний банк України свідоцтва про реєстрацію участі в міжнародних платіжних системах.
Як повідомляється на сайті НБУ, відповідне рішення прийнято на підставі указу президента України від 17 жовтня, яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Нацбанк нагадав, що в рамках цього рішення санкції застосовуються строком на 1 рік до платіжним організаціям міжнародних платіжних систем, створених резидентами Російської Федерації. У тому числі заборонено узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародних платіжних систем Anelik, Blizko, "Колібрі" (раніше – "Бліц"), "Юністрім". Також заборонена діяльність на території України компаніям "Платіжний центр" – платіжної організації міжнародної платіжної системи "Золота Корона" та "Лідер" – платіжної організації системи "Лідер".
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Крім цього, скасовується реєстрація договорів резидентів України про участь у міжнародних платіжних системах Anelik, Blizko, "Колібрі", "Юністрім", "Золота Корона", "Лідер".
Нацбанк пропонує ознайомитися з переліком внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, які мають право працювати в Україні, на своєму сайті у розділі "Платіжні системи і розрахунки".
Як повідомляв УНІАН, Україна в пакет санкцій проти Російської Федерації заборонила діяльність російських платіжних систем на території України. Відповідний указ, підписаний 17 жовтня президентом Петром Порошенком, про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" опублікований на сайті президента.