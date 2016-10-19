Офіс супроводу інвестицій хоче 2017 року залучити в Україну не менш як $1 мільярд

Новостворений Офіс супроводу інвестицій планує за рахунок своєї діяльності в 2017 році забезпечити залучення в економіку України додатково не менше 1 мільярда доларів прямих іноземних інвестицій.

Про це заявив директор Офісу Данило Білак на засіданні уряду в середу.

"Ми б хотіли консервативно (за консервативними оцінками – УНІАН) відкрити доступ до інвестицій в 1 мільярд доларів в наступному році", – сказав він.

За словами Білака, Офіс має намір забезпечити прямий контакт інвесторів з урядом.

"Ми плануємо з кожним інвестором, який хоче інвестувати серйозні кошти, підписати меморандум про взаєморозуміння саме з прем'єром, який буде визначати, які зобов'язання бере на себе держава, а які – інвестор. У тому числі соціальні інвестиції, в тому числі інфраструктура", – сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 19 жовтня створив Офіс супроводу інвестицій, покликаний допомагати інвесторам у всіх аспектах діяльності в країні, а також призначив директором Офісу керівного партнера київського офісу юридичної компанії CMS Cameron McKenna LLC Данила Білака.

Голова Національного інвестиційного ради Борис Ложкін зазначав, що Україна в разі реалізації реформ може вже 2017 року залучити близько 3-5 мільярдів доларів інвестицій.

За даними Державної служби статистики, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 липня 2016 року склав 44,791 мільярда доларів, що на 2,282 мільярда доларів, або на 5,4%, більше показника на початок року на рівні 42,509 мільярда доларів.