Експерт: підвищення акцизу загрожує зростанням контрабанди та контрафакту в тютюновій сфері

Про це у своєму блозі «Акцизи-2017: повторюємо свої помилки» пише головний редактор журналу "Деньги" Олександр Крамаренко.

Також автор застерігає, що така політика не дасть ефекту в частині зниження тютюнопаління: «Замість цього будемо мати зростання споживання дешевих сортів і, можливо, контрабанди/контрафакту(«горілчаний сценарій»)».

«В результаті застосування проекту Мінфіну отримаємо відносно м'яке подорожчання дешевих сигарет і куди більш сильне подорожчання сигарет дорогих/якісних сортів. Тому що адвалорна складова для дешевих сигарет «ховається» всередині МНО, а для більш дорогих – фактично, додається зверху», - говориться в статті.

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Аналізуючи європейський досвід у цій сфері, експерт відзначає, що більшість країн ЄС знижують адвалорну частина акцизів, вважаючи за краще стягувати їх у вигляді специфічної ставки.

«З 28 держав, що входять в ЄС, з 2010 по 2016 рік адвалорні ставки підняли тільки Болгарія і Хорватія. Залишили незмінними – Фінляндія, Польща, Литва. Всі інші – знижували. Від помірно знизили Словаччини, Чехії, Естонії, Німеччини до радикально зменшили ставки – на третину, на дві п'ятих Греції та Швеції, відповідно. Нідерланди, Данія, Словенія знизили адвалорну ставку приблизно на п'яту частину. Всі інші країни – приблизно на 1/15-1/10», - пише автор.

За його словами, проводячи таку політику, вони отримують зниження тютюнопаління, простоту фіскального адміністрування, зростання збору акцизів до бюджету.

«Нинішня акцизно-тютюнова дискусія – це, по-перше ціна питання в кілька десятків мільярдів гривень до держбюджету (тобто більше цих мільярдів отримаємо на невідкладні потреби або менше). А по-друге, це – можливість м'яко утримати людей від переходу на вже зовсім дешеве куриво», - резюмує автор.