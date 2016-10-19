Гройсман закликав краще просувати український продукт на світовому ринку

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду закликав посилити роботу по придвижению українського продукту на світовому ринку і продумати можливості допомоги українським підприємствам з вибудовування нових коопераційних зв'язків.

"Поки ця ситуація в розробці, але для нашого уряду це пріоритет. Завдання – залучити інвестиції, зробити національний продукт, наситити внутрішній ринок і зайняти своє місце на світових ринках. Потрібно відійти від сировинної економіки, а перейти до виробництва свого продукту", – сказав Гройсман.

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Раніше Гройсман сказав, що за розрахунками уряду вже до кінця року зростання промислового виробництва в країні повинен скласти близько 2%.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-серпня 2016 року склав 3,567 мільярда доларів, що в 1,7 рази більше дефіциту за січень-серпень 2015 року на рівні 2,154 мільярда доларів. Експорт товарів за звітний період склав 20,869 мільярда доларів, скоротившись порівняно з аналогічним періодом минулого року на 10,1%, імпорт скоротився на 3,6% – до 24,436 мільярда доларів.