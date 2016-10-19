"Укрпошта" хоче випускати власні платіжні картки

Українське державне підприємство поштового зв'язку (УДППЗ) "Укрпошта" пропонує внести зміни в чинне законодавство, які дозволять "Укрпошті" вийти на ринок фінансових послуг і випускати власні платіжні картки для обслуговування рахунків фізосіб.

Про це повідомив генеральний директор держпідприємства Ігор Смілянський на зустрічі з журналістами.

"Мова йде про розширення фінансових послуг "Укрпошти" шляхом внесення змін у Закон "Про поштового зв'язку". Дані зміни дадуть підприємству право відкривати депозитні та поточні рахунки, випускати платіжні картки, надавати послуги інкасації", - повідомив він.

Для реалізації даної ініціативи держпідприємство пропонує визначити в законодавстві поняття поштових рахунків, які є альтернативою банківським.

"Запропонований нами закон передбачає новий термін "поштові рахунки". Він новий для України, але є звичайною міжнародною практикою", - сказав Смілянський.

Для реалізації свого плану держпідприємство має намір скористатися послугами національної платіжної системи "Простір".

За допомогою платіжної картки від "Укрпошти" українці зможуть здійснювати покупки в Інтернеті, переводити кошти з картки на картку, здійснювати оплату комунальних платежів, а також отримувати пенсії і заробітні плати.

За словами Смілянського, в першу чергу така ініціатива буде націлена на жителів маленьких міст, в яких відсутні банківські установи.

"В 65% населених пунктів відсутні банківські установи. Тому це питання доступу до цивілізації", - сказав гендиректор "Укрпошти".

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Як повідомляв УНІАН, за словами Смілянського, надання фінансових послуг є одним з пріоритетів у роботі "Укрпошти".

У середині вересня Смілянський повідомляв, що "Укрпошта" має намір надавати банківські послуги шляхом законодавчого розширення ліцензії національного поштового оператора, а не шляхом отримання банківської ліцензії. За його словами, відповідні зміни в закон про поштового зв'язку вже розроблені і держпідприємство розраховує, що парламент прийме їх до кінця поточного року.

"Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через 12 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.

"Укрпошта" щорічно здійснює обробку та доставку споживачам понад 240 мільйонів поштових відправлень, 16 мільйонів посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 мільйонів перекладів, а також доставляє більше 83 мільйонів пенсій.

2015 року УДППЗ "Укрпошта" отримало 53 мільйона гривень прибутку – найкращий результат за останні 15 років. 2014 року компанія отримала 4 мільйони гривень збитків.