Шкіряк прогнозує затримку реформ МВС через недофінансування

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив радник глави МВС Зорян Шкіряк.

За його словами, у 2017 році Мінфін пропонує відомству 41 млрд грн., замість необхідних 60 млрд грн.

«Необхідний мінімум для продовження реформ і забезпечення заробітних плат - 60 млрд. А нам пропонують всього 41 млрд грн.», - зазначив Шкіряк, додавши, що в разі, якщо у Мінфіні не перегляне свою позицію, то навіть виникнуть труднощі із виплатою зарплат.

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Він також додав, що зокрема, на пальне Мінфін пропонує в наступному році всього 300 млн грн за необхідного мінімуму 1,2 млрд грн.

Шкіряк підкреслив, що 300 млн грн вистачить лише в разі, якщо автомобілі споживатимуть всього по 1,2 літра пального в день.

Крім того, як відмітив Шкіряк, «це (недофінансування – ред.) може призвести до зупинки усіх процесів реформи правоохоронної системи, а також до факторів деморалізації правоохоронців, бо ми не зможемо профінансувати зарплату навіть в обсягах поточного року».