Україна дотримується зобов'язання сумлінності перед МВФ з питання російського боргу – Данилюк

Україна дотримується свого зобов'язання щодо сумлінності перед Міжнародним валютним фондом щодо так званого російського боргу, боргу України за єврооблігаціями на 3 млрд дол. США, викупленим Російською Федерацією в грудні 2013 року по домовленості між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем.

Про це йдеться в заяві міністра фінансів України Олександра Данилюка, опублікованому на сайті Міністерства фінансів.

За словами міністра, Росія в черговий раз робить неузгоджені заяви за різних обставин для досягнення власних цілей.

"Вчора міністр Сілуанов (міністр фінансів РФ Антон Силуанов – УНІАН) підтвердив чітку позицію Росії про те, що остання розцінює заявлені "російські єврооблігації" як суверенний двосторонній борг. Це прямо суперечить тому, про що заявляє його довірена особа за його вказівкою і в його інтересах у судовому процесі в Англії", – зазначив Данилюк.

У будь-якому випадку, підкреслив міністр, Україна чітко висловила свою позицію щодо заявленого російського боргу в даному судовому процесі.

Читайте такожЗаборгованість України перед РФ у $3 мільярди не зупинить програму з МВФ

За даними російських ЗМІ, вчора, 18 жовтня, Сілуанов заявив, що дата зустрічі російського та українського міністрів фінансів Німеччини для обговорення проблеми боргу за євробондами на 3 млрд дол. поки не призначена. За його словами, переговори про реструктуризацію цього боргу можливі тільки після визнання його суверенною і на кращих умовах, ніж для комерційного боргу.

Як повідомляв УНІАН, Росія звернулася до високого суду Лондона з позовом проти України в лютому цього року. Предметом спору є кредит, виданий у грудні 2013 року по домовленості між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем, за допомогою викупу євробондів України через Ірландську фондову біржу.

Україна включила російський кредит у периметр реструктуризації держборгу, яку успішно завершила по 13 з 14 випусків облігацій в листопаді минулого року. "Російські" облігації не увійшли в перелік паперів, які пройшли реструктуризацію у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі. Російська сторона наполягала на отриманні кращих умов, ніж у інших кредиторів, що заборонено угодою з власниками реструктуризованих облігацій.

МВФ у грудні минулого року визнав борг України перед РФ офіційним, при цьому пом'якшивши вимоги своєї політики кредитування країн, що мають боргові проблеми, в тому числі по суверенному боргу, що дозволить продовжити співпрацю з нашою країною навіть за умови невиплати боргів.

У зв'язку з відмовою РФ від участі в боргову операції Кабінет міністрів України в грудні минулого року ввів мораторій на виплату за "російським" бондах, а згодом рішенням Верховної Ради цей мораторій був встановлений як безстроковий.

За оцінками експертів, судовий розгляд з Росією буде складним і забере кілька років, однак не загрожує особливим дискомфортом для нашої країни, при цьому рішення суду на користь Росії не буде достатньою підставою для миттєвої сплати боргу.