Україна дотримується зобов'язання сумлінності перед МВФ з питання російського боргу – Данилюк
За словами міністра, Росія в черговий раз робить неузгоджені заяви за різних обставин для досягнення власних цілей.
Україна дотримується свого зобов'язання щодо сумлінності перед Міжнародним валютним фондом щодо так званого російського боргу, боргу України за єврооблігаціями на 3 млрд дол. США, викупленим Російською Федерацією в грудні 2013 року по домовленості між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем.
Про це йдеться в заяві міністра фінансів України Олександра Данилюка, опублікованому на сайті Міністерства фінансів.
За словами міністра, Росія в черговий раз робить неузгоджені заяви за різних обставин для досягнення власних цілей.
"Вчора міністр Сілуанов (міністр фінансів РФ Антон Силуанов – УНІАН) підтвердив чітку позицію Росії про те, що остання розцінює заявлені "російські єврооблігації" як суверенний двосторонній борг. Це прямо суперечить тому, про що заявляє його довірена особа за його вказівкою і в його інтересах у судовому процесі в Англії", – зазначив Данилюк.
У будь-якому випадку, підкреслив міністр, Україна чітко висловила свою позицію щодо заявленого російського боргу в даному судовому процесі.
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За даними російських ЗМІ, вчора, 18 жовтня, Сілуанов заявив, що дата зустрічі російського та українського міністрів фінансів Німеччини для обговорення проблеми боргу за євробондами на 3 млрд дол. поки не призначена. За його словами, переговори про реструктуризацію цього боргу можливі тільки після визнання його суверенною і на кращих умовах, ніж для комерційного боргу.
Як повідомляв УНІАН, Росія звернулася до високого суду Лондона з позовом проти України в лютому цього року. Предметом спору є кредит, виданий у грудні 2013 року по домовленості між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем, за допомогою викупу євробондів України через Ірландську фондову біржу.
Україна включила російський кредит у периметр реструктуризації держборгу, яку успішно завершила по 13 з 14 випусків облігацій в листопаді минулого року. "Російські" облігації не увійшли в перелік паперів, які пройшли реструктуризацію у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі. Російська сторона наполягала на отриманні кращих умов, ніж у інших кредиторів, що заборонено угодою з власниками реструктуризованих облігацій.
МВФ у грудні минулого року визнав борг України перед РФ офіційним, при цьому пом'якшивши вимоги своєї політики кредитування країн, що мають боргові проблеми, в тому числі по суверенному боргу, що дозволить продовжити співпрацю з нашою країною навіть за умови невиплати боргів.
У зв'язку з відмовою РФ від участі в боргову операції Кабінет міністрів України в грудні минулого року ввів мораторій на виплату за "російським" бондах, а згодом рішенням Верховної Ради цей мораторій був встановлений як безстроковий.
За оцінками експертів, судовий розгляд з Росією буде складним і забере кілька років, однак не загрожує особливим дискомфортом для нашої країни, при цьому рішення суду на користь Росії не буде достатньою підставою для миттєвої сплати боргу.