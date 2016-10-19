Нацбанк запустив сайт платіжної системи "Простір"

Національний банк України запустив сайт Національної платіжної системи "Простір", платіжною організацією якої він є.

Згідно презентації на сайті регулятора, сайт системи доступний за адресою: prostir.gov.ua і призначений для інформування про можливості системи, а в подальшому стане формувати платіжну культуру в Україні.

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За даними НБУ, на даний час учасниками системи є 45 банків, включаючи найбільших емітентів платіжних карток "ПриватБанк", "Ощадбанк" і "Райффайзен Банк Аваль".

Довідка УНІАН. Національна платіжна система "Простір" (раніше - Національна система масових електронних платежів або НСМЕП) – це внутрішньодержавна банківська багатоемітентна платіжна система масових платежів, платіжною організацією якої є Національний банк України.