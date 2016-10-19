Нацбанк запустив сайт платіжної системи "Простір"
Учасниками системи є 45 банків, включно з найбільшими емітентами платіжних карток "ПриватБанк", "Ощадбанк" та "Райффайзен Банк Аваль".
Національний банк України запустив сайт Національної платіжної системи "Простір", платіжною організацією якої він є.
Згідно презентації на сайті регулятора, сайт системи доступний за адресою: prostir.gov.ua і призначений для інформування про можливості системи, а в подальшому стане формувати платіжну культуру в Україні.
Читайте такожНБУ зобов'язав банки припинити співпрацю з платіжними системами Росії
За даними НБУ, на даний час учасниками системи є 45 банків, включаючи найбільших емітентів платіжних карток "ПриватБанк", "Ощадбанк" і "Райффайзен Банк Аваль".
Довідка УНІАН. Національна платіжна система "Простір" (раніше - Національна система масових електронних платежів або НСМЕП) – це внутрішньодержавна банківська багатоемітентна платіжна система масових платежів, платіжною організацією якої є Національний банк України.