Нацбанк ослабив офіційну гривню до 25,69 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 20 жовтня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2569,3239 (19 жовтня – 2566,3049)

100 EUR – 2820,8607 (19 жовтня – 2821,1390)

10 RUR – 4,1054 (19 жовтня – 4,0806)

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Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,67/25,71 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,1490/28,1880 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4110/0,4120 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,6933 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 588 угод на суму 433,78 мільйона доларів.