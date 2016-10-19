Роздрібна торгівля в Україні з початку року збільшилася на 3,3%

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-вересні 2016 року збільшився на 3,3% в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року (у порівнянних цінах) до 829,8 мільярда гривень, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

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Згідно з повідомленням, найбільше зріс оборот роздрібної торгівлі у Львівській та Київській областях – на 7,6% і 6,9%, до 49,2 мільярда гривень і 43,9 мільярда гривень відповідно. Найбільше зниження обороту зафіксовано у Донецькій області – на 3,6%, до 27,6 мільярда гривень. Роздрібний товарообіг в Києві за звітний період збільшився на 3,9% – до 131 мільярда гривень.

Держстат нагадує, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, 2015 року оборот роздрібної торгівлі склав близько 1 трильйона гривень, що на 20,7% менше аналогічного показника за 2014 рік.