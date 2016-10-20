Нацбанк очікує в 2019-2020 роках зростання ВВП України на 4-5%



Про це повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з наведеними даними, на цей період регулятор прогнозує інфляцію на рівні 5%, а облікова ставка НБУ становитиме 6-7%.

За інформацією НБУ, запланована траєкторія зниження інфляції відображає компроміс між втратами від високої інфляції і від процесу її зниження у результаті жорсткої монетарної політики, а також приведення адміністративно регульованих цін у відповідність ринковому рівню.

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Як повідомляв УНІАН, ВВП України в другому кварталі 2016 року в річному вираженні, порівняно з другим кварталом 2015 року, зріс на 1,4%, порівняно з попереднім, першим кварталом 2016 року, з урахуванням сезонного фактору, - на 0,6%. Номінальний ВВП за підсумками другого кварталу склав 531,8 млрд грн, а у розрахунку на одну людину – 12,453 тис. грн.

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1,5% при інфляції 15,1%, Світовий банк – зростання ВВП на 1% при інфляції 15%.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2016 року може скласти 1% при інфляції до 19%.