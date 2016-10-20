Депутати подали 1165 поправок до проекту держбюджету на 2017 рік - міністр фінансів

«Було офіційно 1165 пропозицій до бюджету, більшість пропозицій було відхилено, тому що вони не відповідали простому принципу збалансованості. Побажання до видаткової частини мали бути збалансовані доходами, - сказав міністр. - Були й нереалістичні пропозиції ... але є можливості країни й економіки. Ми зробили максимум, все підкріплено реальним ресурсом».

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Міністр наголосив, що пропозиції на кшталт «збільшити зарплати втричі», - позитивні. «Але хочете збільшити - будь ласка, тільки пропонуйте ресурс. Всі хочуть бути популярними, але якщо пропозицію не підкріплено реальними ресурсами, то людям, пообіцяють, а потім цього не відбудеться», - наголосив Данилюк.

Раніше прем'єр-міністр України зазначав, що парламентарії запропонували уряду збільшити видаткову частину держбюджету у цілому на 906 млрд грн, не пропонуючи при цьому реальних доходів. Водночас видаткова частина консолідованого бюджету, вже закладена урядом, становить близько 960 млрд грн.