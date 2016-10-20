Депутати подали 1165 поправок до проекту держбюджету на 2017 рік - міністр фінансів
Народні депутати України в рамках обговорення проекту державного бюджету на 2017 рік запропонували внести 1165 поправок у документ, однак більшість поправок було відхилено через незбалансованість видатків і доходів. Про це в ефірі одного з телеканалів сказав міністр фінансів України Олександр Данилюк.
«Було офіційно 1165 пропозицій до бюджету, більшість пропозицій було відхилено, тому що вони не відповідали простому принципу збалансованості. Побажання до видаткової частини мали бути збалансовані доходами, - сказав міністр. - Були й нереалістичні пропозиції ... але є можливості країни й економіки. Ми зробили максимум, все підкріплено реальним ресурсом».
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Міністр наголосив, що пропозиції на кшталт «збільшити зарплати втричі», - позитивні. «Але хочете збільшити - будь ласка, тільки пропонуйте ресурс. Всі хочуть бути популярними, але якщо пропозицію не підкріплено реальними ресурсами, то людям, пообіцяють, а потім цього не відбудеться», - наголосив Данилюк.
Раніше прем'єр-міністр України зазначав, що парламентарії запропонували уряду збільшити видаткову частину держбюджету у цілому на 906 млрд грн, не пропонуючи при цьому реальних доходів. Водночас видаткова частина консолідованого бюджету, вже закладена урядом, становить близько 960 млрд грн.