Приватизація і спецконфіскація мають розморозити потенціал країни - Данилюк

Приватизація і спецконфіскація активів екс-президента Януковича та його оточення мають розкрити потенціал країни і стати джерелом не тільки бюджетних доходів, але й потоку інвестицій в країну, сказав в інтерв'ю одному з телеканалів міністр фінансів України Олександр Данилюк.

"Спецконфіскація - це близько 40 мільярдів гривень. Це реальні кошти, але не конфісковані. Цей процес треба завершити. Закон (про спецконфіскацію - УНІАН) це питання вирішує. Голосуйте", - сказав Данилюк.

При цьому він підкреслив, що в проекті держбюджету цей ресурс закладений лише частково - на рівні 10,5 мільярда гривень. І ці кошти не пов'язані з виплатами зарплат або соціальних допомог.

"Тепер приватизація. Дуже принципове питання. Це ресурс, який втрачає свою вартість, люди не отримують від цього нічого. А можна ж держактиви зараз приватизувати, залучити капітал, створити нові робочі місця - треба розморозити потенціал. Як в спецконфіскації, так і в приватизації", - підкреслив Данилюк.

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Разом з тим він звернув увагу, що є активи, які не можна продавати. В першу чергу, це держмонополії - газотранспортна система або "Укрзалізниця", а також деякі підприємства держконцерну "Укроборонпром". "Продавати їх не можна, але можна залучити партнерів, знайти новий, ефективний менеджмент", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня Кабінет міністрів України оприлюднив перелік підприємств, що підлягають приватизації у 2016-2017 роках. Він включає понад 10 морських і річкових торговельних портів, близько 20 шахт, більше 10 енергогенеруючих та енергорозподільчих компаній, а також Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК), завод "Електроважмаш", Одеський припортовий завод, підприємство "Сумихімпром" і держпідприємство "Турбоатом".

На думку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, приватизація, яку планується провести в Україні в найближчі роки має стати основною інвестицією у створення національного продукту.