"Ощадбанк" отримав понад 400 мільйонів прибутку проти збитку роком раніше

Державний "Ощадбанк" за 9 місяців 2016 року отримав 410,7 мільйона гривень чистого прибутку проти 5,4 мільярда гривень збитку за аналогічний період 2015 року.

Як повідомила УНІАН прес-служба банку, операційний дохід банку за цей період перевищив 7 мільярдів гривень, з яких майже 5 мільярдів гривень - чистий процентний дохід та 1,5 мільярда гривень - чистий комісійний дохід. При цьому, чистий комісійний дохід порівняно з показником за аналогічний період минулого року зріс на 402,5 мільйони гривень, або на 35,8%.

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У повідомленні наголошується, що активи банку зросли на 32,2 мільярда гривень, або на 20,2%, - до 191,3 мільярда гривень на 1 жовтня. Обсяг кредитів зріс на 4,2%, обсяг вкладень в цінні папери - на 9,7%, власний капітал - на 107,3%, обсяг депозитів юридичних і фізичних осіб - на 37,9%. Адекватність регулятивного капіталу банку станом на 1 жовтня 2016 року становила 10,74%.

Довідка УНІАН. "Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі. У 2015 році банк отримав 12,3 мільярда гривень збитку у зв'язку з формуванням резервів за активами.