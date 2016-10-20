Данилюк розповів, що буде обговорюватися на переговорах з місією МВФ

Про це в інтерв'ю одному з телеканалів сказав міністр фінансів України Олександр Данилюк.

"Місія приїжджає, ми буде обговорювати кілька питань, включаючи, наприклад, бюджет. При цьому під час мого візиту до Вашингтон ми вже проговорили широку палітру питань і домовилися, що конкретніше поговоримо під час приїзду місії. І (на порядку денному - УНІАН) багато питань. Але це не питання наступного траншу, мова йде про те, як ми будемо вести роботу на наступні роки", - сказав міністр.

Він також уточнив, що, говорячи про черговий кредитний транш, не варто драматизувати умови його отримання в частині впровадження в Україні ринку землі або пенсійної реформи.

"Що стосується землі. Ми як уряд повинні запропонувати парламенту модель ринку сільгоспземель. Ось це наше зобов'язання. І це ми повинні відправити (законопроект про ринок земель - УНІАН) до парламенту. Але це повинен бути справжній ринок", - пояснив міністр.

Раніше в уряді також відзначали, що мова про підвищення пенсійного віку до кінця року не йде, однак реформа пенсійної системи в Україні коштує в переліку першочергових завдань уряду.

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Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ по чотирирічній програмі розширеного фінансування (EFF) обсягом фінансування 17,5 мільярда доларів у вересні поточного року - після більш ніж річної перерви. Рада директорів Фонду 14 вересня повідомив про завершення другого перегляду програми співробітництва з Україною і прийняв рішення виділити Києву третій за рахунком кредитний транш обсягом 1 мільярд доларів. Два попередніх траншу Україна отримала в 2015 році. Таким чином, загальний обсяг вже виділеного фінансування склав 7,62 мільярда доларів.

До кінця року Україна очікує ще одного перегляду програми реформ і виділення до грудня четвертого кредитного траншу обсягом 1,3 мільярда доларів. У разі, якщо таке рішення буде прийнято, воно стане першим подібним рішенням в історії відносин України з Фондом. Раніше всі програми співпраці завершувалися на отримання нашою країною 2-3 траншей.

Для отримання коштів Україна повинна буде представити модель реформи пенсійної системи, яку слід розпочати вже в 2017 році, модель запуску ринку землі, модель податкових змін, що включає скасування спецрежиму сплати ПДВ для агропідприємств та спрощену систему оподаткування для юридичних осіб.