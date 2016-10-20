У Медведєва прогнозують 20 років стагнації Росії та "дрейфу у бік бідних країн"

У найближчі 20 років російська економіка буде стагнувати і поступово наближатися до бідних країн, повідомляють Ведомости з посиланням на довгостроковий прогноз Мінекономрозвитку РФ.

"Вийшовши із рецесії в 2017 році, економіка в найближчі 20 років буде зростати дуже повільно - в середньому на 2% в рік (від 1,7 до максимум 2,6%). Це приблизно в 1,5 рази нижче середньосвітових темпів: тим самим Росія буде зрушуватися все ближче до бідних країн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що збільшити ВВП за 20 років Росії вдасться лише в 1,5 рази. Реальні доходи населення РФ зростатимуть в середньому на 1,4% на рік і вийдуть на рівень 2013 року лише в 2021 році, в 2035 році перевищивши його менш ніж на 30%. На стільки ж вони зросли за 2006-2007 роки.

Того ж 2021 року вдасться подолати наслідки трирічного інвестиційного падіння: інвестиції вийдуть на рівень докризового 2013 року, але темп їх зростання також залишиться помірним - у середньому 3,3% щорічно. Російський експорт зростатиме приблизно на 2% у рік, імпорт - майже на 4%, торговельний баланс і рахунок поточних операцій будуть поступово стискатися, але скоротиться майже до нуля і відтік капіталу.

"Даний варіант прогнозу - "базовий плюс" - грунтується на консервації поточних тенденцій та інерційному розвитку, але він ще не найгірший. Всього варіантів три, але всі вони виходять з того, що ні дорожча нафта, ні більш висока зайнятість подолати стагнацію економіки не допоможуть", - підкреслює видання.

У базовому варіанті середньорічний темп ВВП лише трохи нижчий - 1,8%, як і продуктивність праці (2% в середньому в рік проти 2,1% у "базовому плюс"). Раніше схожий прогноз - стагнації до 2030 року з темпом близько 1,5% в рік - склав Мінфін РФ, уточнивши, що це варіант без структурних реформ і він не основний.

Варіант з реформами представлений в третьому, цільове сценарії прогнозу Мінекономрозвитку. У ньому більш швидке зростання внутрішніх інвестицій супроводжується більш високою (на відміну від інших двох варіантів) продуктивністю праці, більш швидким зростанням доходів населення.

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Зростання економіки прискорюється до більш ніж 4% вже в 2019 році та залишається вище середньосвітового: в середньому - 3,6% в рік за 2016-2035 роки.

Випередження світових темпів має бути досягнуто за рахунок переходу російської економіки на інвестиційну модель зростання, пояснив представник Мінекономрозвитку. Це зростання доходів компаній за рахунок зниження їх витрат, поліпшення бізнес-клімату, підтримка несировинного експорту.

Зростання економіки на 3,5% на рік - це максимальний темп зростання на довгостроковий період, пояснив виданню Андрій Клепач, заступник голови ВЕБа, у недавньому минулому - заступник міністра економічного розвитку, який відповідав за макропрогноз.

Довгостроковий прогноз соціально-економічного розвитку Росії до 2035 року підготовлений Мінекономрозвитку і направлений до Мінфіну відповідно до вимоги закону про стратегічне планування. На основі макропрогнозу Мінфіну потрібно зробити довгостроковий бюджетний прогноз, щоб визначити пріоритети бюджетних витрат і запланувати фінансування державних програм.