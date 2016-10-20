В Одесі викрили конвертаційний центр зі щомісячним оборотом у 30 мільйонів (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського обласного управління СБУ, функціонування центру, за допомогою якого кошти підприємств переводилися в готівку, припинили співробітники СБУ спільно з прокуратурою наприкінці минулого тижня.

«Зловмисники створили протиправну схему проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання і переведення в готівку коштів підприємств Одеської та Київської областей, а також виведення коштів за кордон. Також ділки допомагали ухилятися від сплати податків і формувати податковий кредит», - сказали у прес-службі.

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У прес-службі уточнили, що «на гарячому» затримано організатора схеми, разом з двома кур'єрами і бухгалтерами, які виконували і документально оформляли переміщення коштів.

«Під час проведення одночасно дев'яти обшуків правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити і печатки банківських установ, платіжну документацію, що підтверджують проведення фіктивних фінансово-господарських операцій. Також виявлено 5 одиниць вогнепальної зброї і майже 3 тис. набоїв, які зберігалися без відповідних дозволів», - додали у прес-службі.

Слідство триває.