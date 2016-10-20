Система Prozorro заощадила бюджету вже понад 5 мільярдів – Мінекономрозвитку

Економія бюджетних коштів завдяки використанню системи електронних державних закупівель Prozorro, що поширилися на всіх державних замовників з 1 серпня, перевищила 5 мільярдів гривень.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в соцмережі Facebook.

"ProZorro заощадила понад 5 мільярдів гривень! Так, саме стільки коштів з держбюджету було зекономлено з моменту запуску системи публічних електронних закупівель Prozorro. Розмір економії визначається просто: як різниця між плановою сумою закупівлі та ціною, запропонованою переможцем тендеру", - йдеться в повідомленні.

У регіональному розрізі найбільший обсяг економії досягнуто в Київській (3,42 мільярда гривень), Одеської (303,72 мільйона гривень), Донецької (287,43 мільйона гривень), Дніпропетровській (288,04 мільйона гривень) та Львівській (196,27 мільйона гривень) областях.

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Як повідомляв УНІАН, система електронних державних закупівель Prozorro з 1 серпня стала обов'язковою до застосування для всіх державних замовників при закупівлі від 200 тисяч гривень для товарів та від 1,5 мільйона гривень для робіт.

Раніше Мінекономрозвитку розраховували, що за підсумками 2016 року використання Prozorro дозволить заощадити близько 5 мільярдів гривень, а в 2017 році – 50 мільярдів гривень.

Українська система Prozorro отримала міжнародну премію у сфері закупівель World Procurement Awards (WPA) в номінації Public Sector.