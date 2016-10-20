Кубів назвав основні фактори економічного зростання 2017 року

Уряд називає ключовими факторами економічного зростання 2017 року нарощування експорту, який прогнозується на рівні 8%, а також залучення прямих іноземних інвестицій.

Про це в ході круглого столу в Києві сказав перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів.

"Основні точки зростання – експорт та залучення інвестицій", – сказав Кубів.

При цьому він підкреслив, що стимули для експорту та інвестицій закладені в проекті державного бюджету на 2017 рік, ключовим завданням якого є зміцнення макроекономічної стабільності та прискорення економічного зростання.

Також, за словами Кубіва, пріоритетами фінансування стануть освіта, медицина, Дорожній фонд, промислове виробництво і сектор безпеки і оборони.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 21 вересня прийняла до розгляду підготовлений урядом проект державного бюджету на 2017 рік з дефіцитом 3% ВВП, доходами – 706,269 мільярда гривень, видатками – 775,265 мільярда гривень.

Кабінет міністрів затвердив проект держбюджету 15 вересня на позачерговому засіданні. В ході презентації прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що підготовлений бюджет є бюджетом економічного розвитку.

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У червні поточного року Кабмін затвердив проект бюджетної резолюції, що передбачає зростання ВВП в 2017 році на 3-4%, інфляцію на рівні 8,1%, рівень безробіття 8,6%, прогнозний рівень держборгу – 66,8% ВВП і курс гривні на рівні 27,2 гривні за долар.

За даними Держстату, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні у січні-серпні 2016 року склав 1,465 мільярда доларів проти 548,5 мільйона доларів профіциту за аналогічний період минулого року. Експорт товарів з України в січні-серпні 2016 року до січня-серпня 2015 року знизився на 9% – до 22,719 мільярда доларів, імпорт – на 0,9%, до 24,184 мільярда доларів.

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 липня 2016 року склав 44,791 мільярда доларів, що на 2,282 мільярда доларів, або на 5,4%, більше показника на початок року на рівні 42,509 мільярда доларів.