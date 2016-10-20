Рада прийняла за основу пропозиції профільного комітету з держбюджету-2017
18:00, 20 жовтня 2016Фінанси
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Законопроект підтримали 245 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.
Рада прийняла за основу пропозиції профільного комітету з держбюджету-2017 / УНІАН
Верховна Рада України прийняла в першому читанні підготовлені профільним парламентським комітетом поправки до розробленого Кабінетом міністрів проекту державного бюджету України на 2017 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект постанови авторства Комітету Верховної Ради з питань бюджету про висновки і пропозиції до проекту Закону України "Про державний бюджет України на 2017 рік" (№5000-П) підтримали 245 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.
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