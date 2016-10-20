Рада прийняла за основу пропозиції профільного комітету з держбюджету-2017

Верховна Рада України прийняла в першому читанні підготовлені профільним парламентським комітетом поправки до розробленого Кабінетом міністрів проекту державного бюджету України на 2017 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект постанови авторства Комітету Верховної Ради з питань бюджету про висновки і пропозиції до проекту Закону України "Про державний бюджет України на 2017 рік" (№5000-П) підтримали 245 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.