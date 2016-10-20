Нацбанк ослабив офіційну гривню до 25,70 за долар

Згідно з інформацією Національного банку України, на 21 жовтня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2570.3574 (20 жовтня – 2569.3239)

100 EUR – 2822.2524 (20 жовтня – 2820.8607)

10 RUR – 4.1179 (20 жовтня – 4.1054)

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Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,65/25,68 грн/дол.

За словами диллера комерційного банку, котирування гривні по відношенню до євро на рівні 28,0870/28,1170 грн/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4110/0,4120 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,7036 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 575 угод на суму 418,06 млн дол.