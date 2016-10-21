Нардепи майже удвічі збільшили собі посадові оклади

Як пише Економічна правда, відповідна норма міститься в ухваленому напередодні Радою проекті постанови №5000-П "Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік".

Документ в цілому підтримало 230 народних депутатів.

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Крім інших пропозицій, в постанові також міститься така норма: "Затвердити норми фінансового забезпечення діяльності народних депутатів України".

Також документ скасовує усі інші попередні рішення Верховної Ради, які стосуються норм фінансового забезпечення парламентарів.

Виходячи із документу, посадовий оклад голови Верховної ради Андрія Парубія збільшиться до 30 мінімільних заробітних плат (мінімальна зарплата в Україні становить 1450 гривень – ред.) - до 43,5 тисячі гривень, заступника голови Ірини Геращенко - до 28 окладів - до 40,6 тисячі гривень.

Зарплата заступника голови ВР Оксани Сироїд так само збільшиться до 28 мінімальних заробітних плат.

Заробітна плата народного депутата становитиме 25 "мінімалок", що дорівнює - 36,250 тисячі гривень.

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Згідно із документом, для оплати праці помічників-консультантів незалежно від їх кількості народному депутату встановлюється загальний місячний фонд у межах 16 мінімальних заробітних плат - до 23,2 тисячі гривень.

Нагадаємо, заробітна плата голови ВР Парубія за вересень становила 20,2 тис. гривень, Геращенко - 19,7 тис. гривень, а заступника голови Сироїд - 18,6 тис. гривень.

З урахуванням всіх надбавок, доплат та винагород Парубій заробив у вересні 20 240 гривень. Першому віце-спікеру Геращенко всього за вересень було нараховано 19 742 тисячі гривні. Зарплата Сироїд за серпень становила 18,6 тис гривень.

Нагадаємо, в серпні зарплата Парубія становила 17,4 тис. гривень, Геращенко - 6,3 тис. гривень, Сироїд - 14,1 тис. гривень.

Відповідні зміни набирають чинності з 1 січня 2017 року.