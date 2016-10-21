НБУ спростив процедуру погодження керівників банків

Національний банк України удосконалив процедуру погодження керівників банків, спростивши вимоги до наданих в НБУ пакетів документів.

Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №395, вступає в силу сьогодні, 21 жовтня, регулятор не буде вимагати документи про визнання в Україні іноземних дипломів про освіту, однак залишив за собою право запросити такі документи у виняткових випадках.

Також Нацбанк виключив з переліку низку документів з ділової репутації для кандидатів, які мають тривалий досвід роботи на керівних посадах у фінансових регуляторів, центральних і комерційних банках країн-членів Організації економічного співробітництва і розвитку, міжнародних фінансових установах, а також керівників дочірніх банків іноземних банківських груп в Україні.

Замість тестування кандидати будуть проходити співбесіду безпосередньо з правлінням НБУ для визначення їх професійної придатності та ділової репутації.

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Крім того, регулятор більше не узгоджуватиме "виконуючих обов'язки" керівників банків, при цьому виконання обов'язків голови правління і головного бухгалтера банку іншими особами допускається не більше ніж протягом трьох місяців, інших керівників банку – не більше шести місяців.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України затвердив зміни в порядок реєстрації та ліцензування банків, якими уточнив вимоги до ділової репутації банкірів і надав банкам право звертатися з клопотанням до нбу про незастосування щодо потенційного керівника банку окремих ознак відсутності бездоганної ділової репутації.