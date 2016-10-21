Китай знову послабив курс юаня до долара

Народний банк Китаю (НБК, Центробанк країни) в п'ятницю знову послабив курс юаня до долара - ще на 0,36% до 6,7558 за одиницю американської валюти.

Регулятор встановив середній обмінний курс юаня до долара на позначці 6,7558, що на 247 пункту вище фіксингу четверга, коли курс становив 6,7311, повідомляє Росбалт.

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На даний час курс юаня знаходиться на найнижчому рівні з вересня 2010 року. НБК минулого тижня вперше за багато років опустив обмінний курс нижче 6,7 юаня за долар.

Минулої середи офіційний представник Державного статистичного бюро Китаю Шен Лайюнь заявив, що недавня девальвація юаня зумовлена зовнішніми факторами і підстав для тривалого знецінення китайської валюти немає.

В серпні 2015 року Центробанк різко ослабив курс юаня до долара (відразу на 3% - з 6,20 до 6,40), що потрясло світові фондові ринки. Пізніше регулятор направив зусилля на стабілізацію юаня. Після цього відбулися ще 3 хвилі ослаблення китайської валюти: взимку 2015-2016 років (до 6,55), в липні 2016 року (до 6,67), третя почалась у жовтні.