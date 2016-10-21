Кабмін не буде скасовувати спрощену систему оподаткування бізнесу

Кабінет міністрів України в рамках виконання зобов'язань перед ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом не буде скасовувати існуючу на поточний момент систему спрощеного оподаткування бізнесу, проте всіляко протидіяти спробам великих компаній використовувати таку систему для ухилення від сплати податків.

Про це йдеться в урядовому повідомленні, розміщеному на офіційній сторінці Кабміну в Twitter.

"У поданому урядом проекті Податкового кодексу спрощена система оподаткування - УНІАН) залишається. Але уряд буде протидіяти великим компаніям, які "маскуються" під спрощенців з метою ухилитися від сплати податків", - йдеться в повідомленні.

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В уряді також підкреслили, що вимогу МВФ скасувати спрощену систему в принципі - це міф.

"Ми спростовуємо черговий міф співпраці з МВФ", - наголосили в уряді.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спрощена система оподаткування бізнесу діє з 2010 року і застосовується до підприємств, в основному, малого та середнього бізнесу. Вона являє собою сплату єдиного податку, розмір якого визначається розміром підприємства, кількістю найнятих працівників і сферою діяльності. За останні роки система зазнала ряд змін, зокрема, замість 4 груп спрощенців залишилися тільки три, а поріг доходів, що дозволяють відносити бізнес до спрощеної системи, знижений до 5 мільйонів гривень в рік з 20 мільйонів гривень.

З 2015 року в Україні ведуться дискусії про те, що спрощена система є лазівкою для великого бізнесу і дозволяє йому не платити той обсяг податків, який довелося б платити на загальній системі оподаткування. Рекомендація переглянути умови спрощеної системи висловлювалася як фінансистами МВФ, так і радниками уряду України. Зокрема, Стратегічна група радників під керуванням Івана Міклоша і Лешека Бальцеровича пропонує залишити спрощену систему оподаткування тільки для приватних підприємців.