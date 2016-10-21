Кабмін перенаправив 125 мільйонів бюджетних коштів на оборону

Кабінет міністрів України перенаправив 125 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, на реалізацію проектів по виготовленню нової і модернізації існуючої продукції оборонного призначення, а також закупівлю обладнання.

Про це йдеться в розпорядженні №754, опублікованому на веб-порталі уряду.

"Здійснити перерозподіл видатків у сумі 125 мільйонів гривень шляхом зменшення обсягу видатків розвитку за програмою "Підтримка державних і регіональних інвестиційних проектів" та збільшення обсягу видатків розвитку за програмою "Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розробки, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення", - йдеться в розпорядженні.

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Міністерству економічного розвитку і торгівлі доручено погодити перерозподіл видатків з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, а Міністерству фінансів внести зміни до розпису державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін заклав у проекті держбюджету на 2017 рік обсяг фінансування сфери безпеки і оборони на рівні 5% ВВП, або 129 мільярдів гривень. Такий орієнтир перед урядом ставив президент України Петро Порошенко.

Як підкреслив заступник міністра економрозвитку Юрій Бровченко, закладені в проект держбюджету кошти дозволять простимулювати розвиток підприємств оборонно-промислового комплексу України.