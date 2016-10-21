У Києві двох чоловіків затримано під час збуту 20 тисяч фальшивих доларів

Про це повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Правоохоронці під час досудового розслідування з‘ясували, що громадянин України разом з громадянином Республіки Білорусь домовилися про продаж зацікавленим особам підроблених купюр номіналом 100 дол. із розрахунку 50 справжніх доларів за 100 підроблених.

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«Ділків викрили при спробі збуту 20 тис. підроблених доларів США за 10 тис. справжніх. Підроблені купюри вилучено», - йдеться у повідомленні.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 199 (збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України.

Підготовлено клопотання щодо обрання їм запобіжного заходу.