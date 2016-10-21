В українській банківській системі зберігається перевищення рівня видач кредитів пов'язаним особам

Значення нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами (Н9) по банківській системі України за вересень знизилася на 0,86 п. п. - до 28,19%, проте це значення залишається вище встановленого Національним банком України допустимого максимуму в 25%.

Як свідчать дані на сайті НБУ про значення економічних нормативів на 1 жовтня, решта показників по банківській системі України знаходяться в межах норми.

Зокрема, норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу на кінець вересня склав 14,22%, що на 0,32 п. п. вище показника місяцем раніше, при цьому значення нормативу демонструє зростання четвертий місяць поспіль.

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Регулятивний капітал за місяць зріс на 4,835 мільярда гривень – до 142,336 мільярда гривень, що Нацбанк пояснив виконанням банками програм капіталізації за результатами діагностичного обстеження.

Як повідомляв УНІАН, норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами (Н9) по банківській системі України на кінець серпня залишалися вище встановленого НБУ допустимого максимуму в 25%, і за місяць значення нормативу зросла на 0,7 п. п. - до 29,06%.

За інформацією НБУ, зростання значення нормативу обумовлений продовженням роботи регулятора щодо визнання банками операцій з пов'язаними особами.