Надходження до місцевих бюджетів з початку року зросли майже на 50%

Податкові надходження до місцевих бюджетів у січні-вересні поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 34 мільярди гривень, або на 47%, - до 104 мільярдів гривень.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав голова Державної фіскальної служби Роман Насиров.

"При цьому ми перевиконуємо показники 2015 року щомісяця. Так, у вересні до місцевих бюджетів сплачено 11,4 мільярда гривень, що майже на 43% більше фактичних надходжень у вересні 2015 року", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, профіцит місцевих бюджетів за підсумками 9 місяців поточного року склав 32 мільярди гривень.

Україна з 2014 року проводить реформу бюджетної децентралізації, передаючи на місця управлінські і фінансові функції. Заявлені перетворення повинні принести регіонах у цілому близько 40 мільярдів гривень додаткових доходів на рік. У той же час, на центральному рівні залишається можливість надання фінансової допомоги регіонам, у тому числі завдяки Фонду регіонального розвитку. У 2016 році бюджет Фонду регіонального розвитку склав 3 мільярди гривень, а проект держбюджету на 2017 рік передбачає його збільшення до 9 мільярдів гривень.

Розпорядником коштів Фонду регіонального розвитку є Кабмін. У зв'язку з цим прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав місцеві влади підвищити ефективність використання додаткових коштів, отриманих у результаті фінансової децентралізації.