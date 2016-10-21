Нацбанк купив сьогодні на валютному аукціоні $30 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні в п'ятницю, 21 жовтня, купив у банків весь заявлений на аукціоні обсяг валюти - 30 мільйонів доларів.

Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону склав 25,6606 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 38 мільйонів доларів.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до 15:00 встановилися на рівні 25,63/25,67 гривні/долар.

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За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на цю годину склав 25,6654 гривні/долар.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 18 вересня 2015 року запровадив практику проведення регулярних аукціонів з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення золотовалютних резервів. В кінці жовтня котирування на міжбанку зрушилися у бік ослаблення гривні – до 23-24 гривні/долар, у зв'язку з чим з 30 жовтня Нацбанк змінив призначення аукціонів і також почав продавати валюту.

За 2015 рік НБУ купив на міжбанківському валютному ринку для поповнення резервів близько 1,6 мільярда доларів.