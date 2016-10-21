Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 25,66 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 24 жовтня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2566,2802 (21 жовтня – 2570,3574)

100 EUR – 2793,6526 (21 жовтня – 2822,2524)

10 RUR – 4,1093 (21 жовтня – 4,1179)

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Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,62/25,65 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,9050/27,9260 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4100/0,4110 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 25,6680 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 287 угод на суму 116,86 мільйона доларів.