Китай ослабив курс юаня до нового шестирічного мінімуму

Середній обмінний курс юаня до американського долара оновив шестирічний мінімум після того, як Народний банк Китаю (НБК, Центробанк країни) опустив його ще на 0,2%, повідомляє Росбалт.

"У понеділок регулятор встановив середній обмінний курс юаня до долара на позначці 6,7690, що на 132 пункту вище фіксингу минулої п'ятниці, коли курс становив 6,7558", - йдеться в повідомленні.

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Курс юаня з середини жовтня перебуває на найнижчому рівні з вересня 2010 року і в понеділок знову оновив шестирічний мінімум.

Минулого тижня офіційний представник Державного статистичного бюро Китаю Шен Лайюнь заявив, що недавня девальвація юаня зумовлена зовнішніми факторами і підстав для тривалого знецінення китайської валюти немає.

В серпні 2015 року НБК різко послабив курс юаня до долара (відразу на 3% - з 6,20 до 6,40), що потрясло світові фондові ринки. Пізніше китайський ЦБ направив зусилля на стабілізацію юаня. Після цього відбулися ще три хвилі ослаблення китайської валюти: взимку 2015-2016 (до 6,55), в липні 2016 року (до 6,67), третя почалась у жовтні.