Нові зарплати нардепів та держслужбовців: подробиці проекту бюджету на 2017 рік (відео)

А з 1 січня вона має зрости до 40 тисяч.

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Піднявши платню собі рівно вдвічі й прив'язавши її до зростання мінімальної зарплати, депутати вирішили підняти видатки й іншим бюджетникам. Утім, не так, як собі.

У проекті бюджету на 2017 рік, який Рада вже ухвалила, передбачено підняття виплат учителям й лікарям на 20-30 відсотків.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада майже удвічі збільшила посадові оклади народних депутатів.

Виходячи із документа, посадовий оклад голови Верховної ради Андрія Парубія збільшиться до 30 мінімільних заробітних плат (мінімальна зарплата в Україні становить 1450 гривень – ред.) - до 43,5 тисячі гривень, заступника голови Ірини Геращенко - до 28 окладів - до 40,6 тисячі гривень. Зарплата заступника голови ВР Оксани Сироїд так само збільшиться до 28 мінімальних заробітних плат.

Заробітна плата народного депутата становитиме 25 "мінімалок", що дорівнює - 36,250 тисячі гривень.