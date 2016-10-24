Гонтарева вважає "реалістичним" курс гривні на рівні 27,2 за долар на 2017 рік

Закладений у державному бюджеті на наступний рік курс гривні до долара на рівні 27,2 гривні/долар абсолютно реалістичний, заявила глава Національного банку України Валерія Гонтарева в ефірі телеканалу "ICTV".

"Курс закладений у бюджет абсолютно реалістичний. Більше того, ми активно працюємо і з міжнародними організаціями, і з нашим Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку. Тому всі ці цифри ми обговорюємо. І тому, можу вам сказати, що це реалістичний курс", - сказала голова НБУ, відповідаючи на запитання щодо реалістичності передбаченого в держбюджеті на 2017 рік показника курсу гривні до долара на рівні 27,2 гривні/долар.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк анонсував подальше пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку, установлених протягом 2014-2015 років для стабілізації курсу національної валюти.

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Історичний мінімум курсу української гривні по відношенню до долара США, досягнутий в лютому 2015 року, становить 30,01 гривні/долар.

Гонтарєва допустила, що курс може бути і краще цього показника – на рівні 25-26 гривні/долар.

"Однозначно, це можливо. Ще раз хочу підкреслити, що це залежить від стану нашого платіжного балансу. Курс – це дзеркало того, що відбувається в економіці. На сьогоднішній день я рада сказати, і це бачить весь світ, ми півтора року живемо в стабільній макроекономічній ситуації", - сказала глава НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 20 жовтня ухвалила в першому читанні підготовлений урядом проект державного бюджету на 2017 рік, заснований на макропоказниках зростання ВВП на 3-4% при інфляції на рівні 8,1% і курс гривні на рівні 27,2 гривні за долар.

Сьогодні, 24 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до відкриття торгів встановилися на рівні 25,64/25,67 гривні/долар.

Історичний мінімум курсу української гривні по відношенню до долара США, зафіксований в лютому 2015 року, становить 30,01 гривні/долар.