Президент разблокував роботу Ради Нацбанку

Про це йдеться у відповідному указі президента України №470/2016, розміщеному на сайті глави держави.

Раніше, 20 вересня, міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що очікує перерахування до державного бюджету 38 млрд грн прибутку Національного банку України найближчим часом у зв'язку з майбутнім призначенням членів ради НБУ за президентською квотою, що дозволить затвердити звітність регулятора і перерахувати кошти.

За оцінками НБУ, перерахування прибутку регулятора в бюджет не чинитиме тиску на валютний ринок, оскільки буде проходити траншами і частково буде компенсовано погашенням Міністерством фінансів державних облігацій в портфелі НБУ і купонів по них.

Наголошується, що Рада НБУ був недієздатним з вересня 2015 року, коли закінчився термін повноважень попереднього складу. Таким чином, на даний момент Рада НБУ нараховує 7 членів і знову стала дієздатною.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України планує до 2016 року перерахувати до державного бюджету України 38 млрд грн прибутку.

Згідно із Законом "Про Національний банк України", фінансова звітність НБУ формується у відповідності з міжнародними стандартами і повинна бути затверджена радою регулятора, однак повноваження попереднього складу ради закінчилися 10 вересня 2015 року.

Комітет Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності зареєстрував у парламенті проекти постанов про звільнення і призначення членів Ради Національного банку за парламентською квотою в березні поточного року.

Комітет визначив чотирьох кандидатів в раду: члена редакційної ради сайту VoxUkraine Тимофія Мілованова, екс-заступник голови НБУ Віру Ричаковську, екс-директора генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олену Щербакову і голову ради Асоціації українських банків Станіслава Аржевітіна.