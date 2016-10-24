Гонтарева пропонує аналізувати не валютний курс, а показник інфляції

Україна два роки тому перейшла до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, у зв'язку з чим потрібно аналізувати не курс гривні до інших валют, а показник інфляції, заявила глава Національного банку України Валерія Гонтарева в ефірі телеканалу "ICTV".

"Давним-давно ми повинні з вами перестати піклуватися про курс і дивитися на показники інфляції. Якщо ми подивимося на наші показники інфляції, то з початку цього року інфляція на сьогоднішній день склала 6,5%. Наш прогноз інфляції на цей рік – 12%. 12%, тому що зараз тарифи підвищуються, і все це було враховано в нашому прогнозі", - сказала глава НБУ.

Гонтарева підкреслила, що досягнення цього року показника інфляції на рівні 12%, у чому вона не сумнівається, буде величезною перемогою.

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"На наступний рік ми прогнозуємо 8% інфляції. Інфляція – це рівень цін в країні. Це те, що повинно нас турбувати всіх", - додала голова НБУ, зазначивши, що курс національної валюти є лише однією зі складових показника інфляції.

Раніше глава НБУ заявила, що закладений у держбюджеті на наступний рік курс гривні до долара на рівні 27,2 гривні/долар є реалістичним.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до відкриття торгів встановилися на рівні 25,64/25,67 гривні/долар.

Історичний мінімум курсу української гривні по відношенню до долара США, зафіксований в лютому 2015 року, становить 30,01 гривні/долар.