Власник банку "Михайлівський" винен 23 мільярди гривень – Гонтарева

Власник неплатоспроможного банку «Михайлівський», бізнесмен Віктор Поліщук винен іншим банкам і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 23 млрд грн, заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева в ефірі телеканалу «ICTV».

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За її словами, Фонд гарантування на сьогодні направив в правоохоронні органи 3,246 тис. заяв на суму 248 млрд грн.

«І я хочу, аби всі власники цих банків знали, що ще в квітні 2015 року парламентом було проголосовано закон, і він давно в силі, про відповідальність не лише менеджменту цих банків, а й акціонерів», – сказала Гонтарева.

Як повідомляв УНІАН, сума заборгованості власника одного з найбільших аграрних виробників України «Укрлендфармінга», а також власника двох неплатоспроможних банків Олега Бахматюка перед державою, українським бізнесом і українцями, які були кредиторами його банків, становить 37,9 млрд грн.

Національний банк України повідомив про прийняте рішення про віднесення банку «Михайлівський» до категорії неплатоспроможних через проведені банком сумнівні операції з депозитами фізичних осіб 23 травня пізно ввечері.

За інформацією НБУ, 20 травня, коли голова правління банку «Михайлівський» Ігор Дорошенко залишив посаду, банк під прикриттям технічного збою куратора НБУ обмежив доступ до своєї бази даних і провів низку сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб з пов'язаних з банком компаній, збільшивши навантаження на Фонд гарантування на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.

Як згодом з'ясував Фонд, таким чином банк намагався розгорнути на балансі вклади пов'язаних фінансових компаній, які не підпадають під гарантії.

12 серпня Національна поліція повідомила про вручення підозри та арешт екс-голови правління банку «Михайлівський» Ігоря Дорошенка, який підозрюється в розкраданні 870 млн грн коштів і доведенні банку до неплатоспроможності. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.