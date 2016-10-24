У Дніпрі подружжя фальшивомонетників придбало транспортний засіб за несправжні гроші (фото)

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті ГУ НПУ у Дніпропетровській області.

Чоловік та дружина друкували фальшивки номіналом 500 гривень, не виходячи з дому. Під час обшуку поліцейські вилучили 7,5 тисяч фальшивих гривень та понад 18 тисяч доларів США.

Оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) у Дніпропетровській області ДЗЕ Нацполіції з'ясували, що на території регіону невідомі особи розповсюджують фальшиві гроші. Провівши комплекс заходів, працівники управління не тільки встановили фальшивомонетників, місце друку грошей, але й задокументували понад три десятки фактів розповсюдження таких коштів.

Чоловік та дружина, мешканці міста Дніпро, у власному будинку організували «монетний двір». Для друку фальшивих банкнот їм знадобилась комп'ютерна техніка та спеціальній папір. Друкували виключно банкноту номіналом 500 гривень. В подальшому підробкою розплачувались у торговельних точках: на місцевих ринках, великих торговельних центрах та невеличких кіосках.

Подружжя фальшивомонетників розповсюджувало «липові» гроші не лише на території регіону, але й в інших областях.

Так, вони придбали транспортний засіб вартістю 15 тисяч гривень, за який розрахувались фальшивими банкнотами. Діяла група упродовж 5-ти місяців.

22 жовтня оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) у Дніпропетровській області ДЗЕ Нацполіції та слідчі спільно з працівниками місцевої прокуратури затримали подружжя «друкарів».

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Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили 7,5 тисяч гривень з ознаками підробки (купюри номіналом 500 гривень), комп'ютерну техніку, банківські картки, а також кошти і майно, що були придбані за підроблені кошти. Окрім того, вилучено 18,8 тисяч доларів США, 1,5 тисячі євро та 6 тисяч гривень.

Стаття 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі.

За друк фальшивих грошей подружжю фальшивомонетників загрожує ув'язнення терміном до 7-ми років.