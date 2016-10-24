ЄБРР відмовився від інвестицій до Росії в 2017 році

Фінансовий план Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) на 2017 рік не передбачає інвестицій в проекти в Росії, повідомив заступник міністра фінансів РФ Сергій Сторчак, передає РИА Новости.

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"Вони прийняли фінансовий план, в якому російських проектів немає", — сказав заступник голови Мінфіну, відповідаючи на питання про можливу участь ЄБРР у проектах в Росії наступного року.

ЄБРР після введення західних санкцій проти Росії в 2014 році отримав рекомендації від більшості своїх акціонерів не розглядати нові проекти в Росії. У липні ЗМІ повідомили, що російська влада підготували звернення до ради керуючих ЄБРР про те, що "заморожування" діяльності в Росії суперечить ряду статей статуту банку. ЄБРР офіційно підтвердив, що рада директорів таке звернення розглядала, але акціонери не угледіли порушення статуту банку під час проведення інвестполітики щодо російських проектів.

У вересні рада директорів ЄБРР також розглядала питання про поновлення інвестицій в нові проекти в Росії.

Банк продовжує фінансування діючих проектів: у 2015 році такі інвестиції становили 106 мільйонів доларів проти 608 мільйонів доларів у 2014 році. Загальний обсяг коштів, вкладених ЄБРР в російську економіку, досягає 25 мільярдів доларів, при цьому 90% інвестицій було спрямовано у приватні проекти.