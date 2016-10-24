Перше засідання оновленої Ради НБУ відбудеться 25 жовтня

Перше засідання оновленої Ради Національного банку України відбудеться завтра, 25 жовтня, повідомляється на сторінці регулятора в соцмережі Facebook.

Як наголошується в повідомленні, в даний час йде підготовча робоча зустріч ради в складі голови НБУ Валерії Гонтарєвої і членів ради Богдана Данилишина, Віктора Козюка, Тимофія Мілованова, Віри Рычаковской, Василя Фурмана, Олени Щербакової за участю членів правління регулятора.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко своїм указом призначив членами Ради НБУ, який формується головою держави та Верховною Радою, Богдана Данилишина та Василя Фурмана.

Верховна Рада України 7 липня призначила нових членів ради НБУ за парламентською квотою, до складу якого увійшли завідувач кафедри економічної теорії Тернопільського національного економічного університету Віктор Козюк – терміном на 7 років, екс-директор генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова – на 6 років, член редакційної ради VoxUkraine Тимофій Милованов – на 5 років, екс-заступник голови НБУ Віра Ричаківська на 4 роки.

Раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що з призначенням Ради НБУ Нацбанк перерахує до держбюджету 38 мільярдів гривень прибутку за минулий рік.