Центробанк Чехії відібрав ліцензію у російського банку

Чеський національний банк (Центробанк) відкликав ліцензію у Європейсько-російського банку (ERB), рішення про це набуло чинності в понеділок, повідомив регулятор на своєму сайті, передає Прайм.

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Власником банку, за даними чеських ЗМІ, є російський бізнесмен Роман Попов.

"Чеський національний банк скасував дозвіл на діяльність російському банку ERB. Основними причинами є нефункціонуючі системи управління та контролю банку і купівля облігацій врозріз з правовими нормами", - йдеться в повідомленні, і зазначається, що найближчим часом буде визначений ліквідатор ERB.

При цьому регулятор зазначив, що 11 жовтня вже сповістив систему фінансових гарантій про те, що ERB не в змозі виконувати свої зобов'язання, і 20 жовтня почалися виплати за вкладами клієнтів банку. Компенсації в четвер почав здійснювати банк Ceska sporitelna, і вже в перший день 540 вкладникам було виплачено 720 мільйонів крон (близько 30 мільйонів доларів), повідомив новинний портал Seznam.

Фінансово-аналітичне управління (ФАУ) чеського Мінфіну, в свою чергу, 11 жовтня заблокувало рахунки ERB, повідомивши з посиланням на ЦП, що банк "фактично закривається". Згідно з даними Seznam, приводом для блокування стало розслідування окремих операцій банку, яким займаються відповідні чеські служби на чолі з цим управлінням. Саме ФАУ не давало коментарів щодо розслідування проти ERB.