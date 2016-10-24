Дефіцит бюджетів країн єврозони скоротився до мінімуму за 8 років
16:44, 24 жовтня 2016Фінанси
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Закони ЄС вимагають, щоб кожна з країн-членів зберігала дефіцит свого бюджету в межах 3% ВВП.
Ілюстрація REUTERS
Сукупний обсяг дефіциту державних бюджетів країн — членів єврозони в II кварталі поточного року скоротився до 1,5% ВВП проти 2,1% ВВП за аналогічний період 2015 року, повідомив Євростат.
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Значення показника стало мінімальним з початку 2008 року, підрахувало агентство Bloomberg.
Сукупний дефіцит бюджетів країн Євросоюзу в II кварталі становив 1,8% проти 2,6% роком раніше, передає RNS.
Закони ЄС вимагають, щоб кожна з країн-членів зберігала дефіцит свого бюджету в межах 3% ВВП. Рекордно високим цей показник серед країн єврозони був у 2010 році, коли він зріс до 7%.
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