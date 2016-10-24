Гривня зміцнилася на міжбанку до 25,63 за долар

У понеділок, 24 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на момент закриття торгів встановилися на рівні 25,61/25,63 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 27,8790/27,8980 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4110/0,4120 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 25,6405 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 475 угод на суму 331,80 млн дол.