Суд зобов'язав Ахметова повернути державному "Укрексімбанку" понад 800 мільйонів гривень

Господарський суд Києва зобов'язав компанію «ЕСУ» (ESU), яка є основним акціонером найбільшого оператора фіксованого зв'язку «Укртелеком» і належить бізнесменові Рінату Ахметову, повернути державному «Укрексімбанку» 810,6 млн грн заборгованості за облігаціями.

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Відповідне рішення від 17 жовтня було оприлюднене в Єдиному держреєстрі судових рішень.

«Позов задовольнити частково. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «ЕСУ» на користь відкритого акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» 671,3 млн грн основного боргу, 103 млн грн пені, 25,9 млн грн інфляційних втрат, 10,2 млн грн річних (3%) і 206,6 тис. грн. витрат зі сплати державного мита», - йдеться в постанові суду.

Таке рішення суду було зумовлене тим, що компанія ESU неналежним чином виконувала зобов'язання щодо виплати відсоткового доходу за облігаціями.

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Компанія ESU викупила оператора «Укртелеком» в 2011 році, заплативши 10,57 млрд грн за 92,79% акцій. Цю покупку частково профінансували два державних банки. Як повідомляли українські ЗМІ, незадовго до переказу на рахунок Фонду держмайна другого траншу за придбання «Укртелекому» ESU випустила облігації на суму близько 4,2 млрд грн. Під час закритого розміщення їх викупили «Ощадбанк» і «Укрексімбанк». Повідомляється, що «Укрексімбанк» в кінці квітня 2013 року придбав облігації ESU номінальною вартістю 2,24 млрд грн. У той же час «Ощадбанк» придбав облігації ESU номіналом близько 2 млрд грн, і тепер намагається стягнути з ESU заборгованість за відсотковими платежами за облігаціями у розмірі 714 млн грн.

До цих пір компанія так і не змогла викупити в повному обсязі облігації у держбанків. Термін обігу облігацій ESU закінчувався ще в 2015 році, але компанія відтермінувала погашення до березня 2017 року.

За даними ЗМІ, в 2015 році оператор «Укртелеком» взяв на себе зобов'язання викупити у держбанків облігації ESU на суму 2 млрд грн та сплатити проценти. Кошти, які компанія планує виручити від продажу 3G-оператора "ТриМоб" компанії «МТС Україна» (бренд Vodafone), могли б піти на погашення старих боргів за облігаціями перед держбанками. Однак ні «Укртелеком», ні «МТС Україна» досі не розголошують подробиць майбутньої угоди.

Якщо компанія ESU не погасить свої зобов'язання перед «Укрексімбанком» та «Ощадбанком» до зазначеного терміну, пакет акцій «Укртелекому», який їй належить, може перейти у власність банків.

Довідка УНІАН. Компанія ESU була створена в грудні 2005 року в Києві під назвою RBScom. У липні 2006 року, з приходом в Україну австрійського інвестиційного фонду EPIC, компанія була перейменована в EPIC Services Ukraine і стала скорочено називатися ESU.

В жовтні 2013 року холдинг українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ) і група EPIC завершили операцію купівлі-продажу 100% акцій компанії UA Тelecominvest Limited, якій належить 100% ESU.

На сьогоднішній день ESU володіє 92,79% акцій «Укртелекому».