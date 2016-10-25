Перерахування 38 мільярдів від Нацбанку в бюджет-2016 не розгойдає курс гривні - Гройсман
Прем'єр упевнений, що перерахування 38 мільярдів гривень прибутку регулятора до бюджету не чинитиме тиску на валютний ринок.
Перерахування до державного бюджету 2016 року 38 мільярдів гривень прибутку Національного банку України не матиме значного впливу на курс гривні, і він залишиться в раніше прогнозованих коридорах на кінець року і на 2017 рік.
Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі одного з телеканалів.
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"Курс не поповзе. НБУ перерахує 38 мільярдів гривень - це факт, і курс не поповзе, - сказав голова уряду. - А на наступний рік ми курс закладаємо 27,2 гривні за долар".
При цьому Гройсман нагадав, що також в прогнозах уряду - інфляція на 2017 рік на рівні 8,2%, а показник прогнозної прибутку НБУ для перерахування до бюджету - 41 мільярда гривень, що, за словами прем'єра, цілком реальна цифра.
Раніше в Нацбанку заявляли, що перерахування 38 мільярдів гривень прибутку регулятора в бюджет не чинитиме тиску на валютний ринок, оскільки це перерахування буде проходити траншами і частково буде компенсовано погашенням Міністерством фінансів державних облігацій в портфелі НБУ і купонів по них.