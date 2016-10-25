Перерахування 38 мільярдів від Нацбанку в бюджет-2016 не розгойдає курс гривні - Гройсман

Перерахування до державного бюджету 2016 року 38 мільярдів гривень прибутку Національного банку України не матиме значного впливу на курс гривні, і він залишиться в раніше прогнозованих коридорах на кінець року і на 2017 рік.

Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі одного з телеканалів.

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"Курс не поповзе. НБУ перерахує 38 мільярдів гривень - це факт, і курс не поповзе, - сказав голова уряду. - А на наступний рік ми курс закладаємо 27,2 гривні за долар".

При цьому Гройсман нагадав, що також в прогнозах уряду - інфляція на 2017 рік на рівні 8,2%, а показник прогнозної прибутку НБУ для перерахування до бюджету - 41 мільярда гривень, що, за словами прем'єра, цілком реальна цифра.

Раніше в Нацбанку заявляли, що перерахування 38 мільярдів гривень прибутку регулятора в бюджет не чинитиме тиску на валютний ринок, оскільки це перерахування буде проходити траншами і частково буде компенсовано погашенням Міністерством фінансів державних облігацій в портфелі НБУ і купонів по них.