Жорстка монетарна політика дозволила знизити інфляцію - заступник голови НБУ

Застосування Національним банком України жорсткої монетарної політики в 2015 році дозволило знизити інфляцію в країні, а міркування про негативний вплив цієї політики на економіку - не більш ніж оціночні судження.

Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб в ефірі 3S.TV

"Давайте згадаємо, яка була інфляція – 61% на кінець травня 2015 року. На даний момент - на кінець вересня - вона 7,8%. Валютні резерви центрального банку становили 5 мільярдів доларів. у березні 2015 року, а зараз вони - 15,5 мільярда доларів. Це насправді результат жорсткої монетарної політики", - пояснив Сологуб.

Він зазначив, що міркування про перешкоджання жорсткої монетарної політики НБУ зростання ВВП - не більше ніж оціночні судження, оскільки в нинішніх умовах надмірне пом'якшення монетарної політики може обернутися новими хвилюваннями на валютному ринку.

"Я не раз вже це питання задавав: давайте ми зробимо ставку 2%. Всі підуть інвестувати і будувати підприємства, скажімо, в Черкаській області, у Вінницькій, Чернігівській? Чи легше за такою низькою ставкою взяти грошей, піти купити валюту, захеджувати себе і сидіти спокійно?", - додав Сологуб.

Представник НБУ підкреслив, що державна політика, з одного боку, покликана забезпечувати зростання економіки і робочі місця, а з іншого – купівельну спроможність населення, яка безпосередньо залежить від рівня інфляції.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 4 березня 2015 року встановив облікову ставку на максимальному історичному рівні 30% річних, і це рішення діяло до 28 серпня 2015 року.

Рішення регулятора стало наслідком обвалу національної валюти в лютому 2015 року до історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол. і що послідувала за цим максимальної в історії інфляції на рівні 60,9% в річному вираженні, зафіксованої у квітні 2015 року.

З 16 вересня облікова ставка НБУ встановлена на рівні 15% річних, при цьому Нацбанк анонсував подальше пом'якшення монетарної політики у разі продовження послаблення ризиків для цінової стабільності. Наступне засідання правління НБУ з питань монетарної політики відбудеться на цьому тижні, 27 жовтня.